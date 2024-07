El PS retreu al COA no utilitzar les places d'universalitat pels Jocs Olímpics de París 2024

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata vol expressar les seves felicitacions i el desig de molts encerts als esportistes andorrans que participaran als Jocs Olímpics de París, Nahuel Carabaña i Mònica Dòria, així com també el seu suport a tots i totes les que no han estat seleccionats pel Comitè Olímpic Andorrà per poder participar-hi.

En aquest sentit, el PS vol mostrar el seu descontent sobre la decisió presa pel COA de no utilitzar les places d’universalitat i lamenta que no s’aposti per donar aquesta oportunitat única als esportistes del nostre país que no han pogut assolir les marques necessàries, però que podrien participar a l’esdeveniment més important del món de l’esport, com són els Jocs Olímpics.