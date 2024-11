Pujol assegura que va confessar els diners a Andorra "per salvar Convergència"

Andorra la VellaL’expresident de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol, de 94 anys, ha explicat que la confessió dels diners que la família tenia a Andorra, segons ell provinents de la ‘deixa’ de l’avi Florenci Pujol, la va fer per salvar Convergència.

“La meva declaració (dels diners a Andorra) té per finalitat assumir jo tota la responsabilitat per si alguna cosa no s’havia fet prou bé. M’ho emporto. Tingui les conseqüències que tingui. Prescindiu-ne (als líders convergents). Estigueu tranquils. Si voleu parlar malament d’en Pujol, feu-ho. El que no es podia fer era dissoldre l’eina política que ens havia aportat tantes coses com era Convergència”.

L’expresident, en una entrevista a TV3, ha lamentat que finalment el seu sacrifici no servís per a res. Encara que, segons ell, es va convertir en ‘boc expiatori’ Convergència va desaparèixer i va acabar derivant en Junts per Catalunya.