El referèndum de l'Acord d'Associació podria endarrerir-se fins al 2026

Andorra la VellaEl discurs del síndic general, Carles Ensenyat, durant el Dia de Meritxell ha generat reaccions diverses entre els grups parlamentaris. Mentre alguns partits han elogiat la crida al consens i el pragmatisme, altres han expressat dubtes i han reclamat accions concretes davant els micròfons d'RTVA.

Per a Concòrdia, el discurs del síndic ha estat encertat. Cerni Escalé ha insistit que calen fets i no només bones paraules: “Crec que hi ha una preocupació al país i hem de començar a actuar, no n'hi ha prou amb paraules ben sonants.”

D’altra banda, Carine Montaner, d'Andorra Endavant, es reafirma en la voluntat de mà estesa per seguir treballant entre la majoria i l'oposició: “Sempre hem fet un debat amb respecte, amb base d'arguments, i continuarem amb aquesta línia de respecte.”

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha estat especialment crític amb l'acció del govern actual, considerant que no s'estan abordant adequadament les necessitats de la ciutadania: “El que estan fent ara no funciona, estem en un moment delicat per a la ciutadania”.

Tot i les crítiques, els grups de la majoria han mostrat un suport més positiu envers les paraules d'Ensenyat. El president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, ha destacat la rellevància del discurs per la continuïtat política del país, especialment en temes com l'acord amb la Unió Europea:

“Aquesta continuïtat de cada any, un curs polític, ho ha comparat amb punts interessants, com la successió del bisbe i l’acord amb la UE.” També, Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, ha posat èmfasi en el pragmatisme: “Em quedaria amb una paraula, que és pragmatisme.” Finalment, el conseller general no adscrit Víctor Pintos ha lloat la invitació al consens: “Tots els camins del país han de convergir amb una sintonia i acords majoritaris.”

El referèndum s'endarrereix

El cap de Govern, Xavier Esport, ha coincidit amb el síndic en la necessitat d’entesa, especialment davant els reptes actuals. Sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea, Espot ha reconegut que el referèndum previst per al 2025 podria endarrerir-se fins al 2026 si els terminis amb la Comissió Europea es prolonguen: “Creiem que l'any que ve es farà el referèndum, però si no és així, s'haurà de posposar una mica més endavant.”