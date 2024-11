El referèndum de l'Acord a finals de 2025

Andorra la VellaEl referèndum sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea no se celebrarà, com a mínim, fins a final del 2025, segons ha explicat el Cap de Govern Xavier Espot. La Comissió Europea va traslladar dilluns a la delegació andorrana desplaçada fins a la capital belga, que fins al març o l’abril no s’haurà analitzat totalment l’adaptabilitat del text negociat. Aquest escenari, el més optimista, comportaria que amb els sis mesos com a mínim que cal entre la validació comunitària i el referèndum a Andorra la consulta se’n va a finals de l’any vinent.

Espot ha comentat que Brussel·les ha comunicat que aquest allargament dels terminis és “normal en un acord d’aquesta magnitud”. L’escenari del referèndum, segons ha indicat Espot en una entrevista al programa Avui serà un bon dia de Ràdio Nacional, encara pot anar més enllà. Si algun dels estats membres considera que el text afecta alguna competència que no té cedida a la UE el sistema d’aprovació seria diferent. Ja no és suficient l’aval de la Comissió Europea, sinó que l’haurien d’aprovar els parlaments dels 27 estats.

Referèndum vinculat al calendari de la UE

El Cap de Govern ha manifestat que el calendari del referèndum està vinculat inexorablement al calendari de la Unió Europea. Fins que no validin el text final “no podem portar a consulta l’acord perquè no seria un text definitiu”.

Aquesta perspectiva temporal contrasta amb l’acceleració d’actes i debats sobre l’acord d’associació. Espot ha manifestat que qualsevol xerrada o confrontació d’idees sobre l’acord és positiu sempre i quan “no es faci de forma destructiva” o utilitzant informació errònia o no contrastada.