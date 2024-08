Les reflexions d'Espot sobre aquest "any intens"

Andorra la VellaEl cap de Govern, Xavier Espot, ha fet balanç del primer any de la legislatura afirmant que estat "un any intens". El cap de l'executiu ho ha explicat després de celebrar el tradicional dinar a la casa de colònies AINA de Canillo.

Acompanyat per cinc ministres, més el secretari d'Estat per les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, l'equip de govern ha fet balanç i ha detallat, a grans trets, els projectes que s'han anat treballant.

Espot i altres ministres s'han referit com un any intens pel conjunt d'accions dutes a terme aquest temps, com la celebració de les eleccions, les negociacions de l'acord d'associació o la tramitació del projecte de llei per intentar resoldre la problemàtica de l'habitatge, un text sobre els quals ha reiterat que "no satisfà a ningú, però que satisfà l'interès general".