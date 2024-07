Les reformes en la inversió estrangera comportaran una "disminució dels ingressos"

Andorra la VellaDesprés que al mes d'abril s'anunciés el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge i s'iniciés "un procés de diàleg" amb els comuns, els grups parlamentaris i els agents econòmics i socials implicats "per revestir de seguretat jurídica" el text i fer que tothom "se sentís còmode" "sense renunciar a l'essència" de fer aflorar pisos buits per donar resposta a la manca de lloguer a preu assequible i aconseguir un creixement sostenible, l'executiu ha presentat aquest dilluns el text definitiu, que entrarà a tràmit parlamentari aquesta mateixa setmana i que recull algunes de les modificacions que els darrers mesos ja s'han anat anunciant. Una de les lleis que patirà més canvis arran d'aquesta llei òmnibus és la d'inversió estrangera i, de fet, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha parlat d'una "nova llei" i ha destacat que els canvis notables en el redactat actual faran que hi hagi una "disminució dels ingressos" per inversió estrangera, però ha defensat que al darrere hi ha "la clara voluntat" de fer que el país sigui sostenible.

El cap de Govern, Xavier Espot, que ha comparegut acompanyat dels titulars d'Habitatge, Turisme i Comerç i Justícia i Interior, ha remarcat que seria "una bona notícia" que els canvis que impulsa aquesta llei estiguessin ja en aplicació a principis de l'any que ve, però tampoc ha obviat que malgrat la feina prèvia amb els grups parlamentaris, de l'oposició "no perdran l'ocasió" de fer esmenes, i ha recordat que s'ha pactat amb la majoria una "unanimitat de criteri" per no dilatar el treball parlamentari. Espot ha manifestat que els tres mesos transcorreguts des que es va anunciar el text "no és temps perdut" i ha afegit que si s'ha optat per un tràmit normal és precisament perquè s'hagués considerat "una manca de cortesia" haver fet servir el d'urgència després d'haver emprat aquest temps per polir el text.

Entrant al detall dels canvis en matèria d'inversió estrangera, el que es busca és "més control en el capital estranger en societats andorranes". Així, la inversió estrangera de més del 25% en una societat andorrana requerirà autorització prèvia, quan fins ara era del 50%. Així, per constituir una societat andorrana, en el cas de persones físiques i jurídiques estrangeres que adquireixin més del 10% de capital estranger o de persones jurídiques andorranes amb més del 25% de capital estrangera caldrà una autorització prèvia i s'estipula que una inversió estrangera no genera cap dret per a l'obtenció de residència, que aniran lligades a quotes.

Quant a la inversió immobiliària, que és "on més canvis" es duen a terme en paraules de Marsol, es determina un accés limitat per a persones físiques residents amb menys de tres anys de residència, persones jurídiques de nacionalitat andorrana amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot superior al 25%, o persones jurídiques de nacionalitat estrangera, que no podran adquirir més de dos pisos, apartaments o estudis, un habitatge unifamiliar o una parcel·la de terreny per a la construcció d'un sol habitatge unifamiliar o tres places d'aparcament. Per a persones jurídiques estrangeres es permetrà l'adquisició de l'immoble per al desplegament de la seva activitat mercantil i cal destacar que es prohibeix la inversió estrangera en promoció immobiliària.

A més, s'estableix un termini de sis mesos per efectuar la inversió i de divuit mesos per a la materialització efectiva. I es fixa que una inversió sense autorització comportarà una sanció d'entre 10.000 i 20.000 euros.