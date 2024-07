Ressò a Espanya per les mesures d'habitatge i usuaris titllen Govern d'ultraesquerra

Andorra la VellaLa nova llei òmnibus presentada pel Govern d'Andorra, que inclou la possibilitat d'expropiar pisos buits, ha generat una controvèrsia significativa tant al país com a l'estranger. Especialment a Espanya, on diversos mitjans i analistes polítics han qualificat la mesura com a pròpia d'un règim d'ultraesquerra, etiquetant el Principat com una "República Soviètica".

La llei, que aborda temes com l'habitatge, la inversió estrangera, el turisme i la immigració, ha provocat una resposta mixta dins d'Andorra. La mesura més polèmica és la cessió obligatòria de pisos buits, una disposició que permetrà al Govern gestionar aquests habitatges durant tres anys per posar-los en lloguer assequible si els propietaris no ho fan voluntàriament. Aquesta mesura ha estat durament criticada per figures polítiques com Carine Montaner, de Andorra Endavant, qui ha declarat que “pensem que hi ha un intervencionisme excessiu, cosa que portarà l'efecte contrari i que vulnera greument el dret a la propietat”.

A Espanya, la reacció ha estat encara més virulenta. Diversos comentaris i editorials han comparat Andorra amb una "República Soviètica", argumentant que aquesta llei representa un gir cap a polítiques d'ultraesquerra que interfereixen amb els drets de propietat privada.

El president del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, també ha criticat la llei, destacant la manca de consens i afirmant que “una llei plena de pegats no resoldrà els problemes de fons”. Baró ha advocat per una legislació específica i detallada per a l'habitatge, en lloc d'una llei que aborda múltiples temes de manera general.