El resultat de les comunals d'Ordino, en mans del Constitucional

OrdinoUna broma. Així va considerar el Tribunal Superior la impugnació que van fer Enric Dolsa i Jordina Broingué del resultat de les eleccions comunals a Ordino. Dolsa, com a líder de la candidatura perdedora. No considera ni tan sols seriosa la reclamació perquè en un afer tan seriós com impugnar unes eleccions democràtiques no només no ha aportat cap prova, sinó ni tan sols un indici. Dolsa es basa en què el resultat que ell ha calculat segons el que li ha dit la gent pel carrer no correspon amb el real. El seu argument és que “amb tota seguretat un total de 199 electors havien votat a la Seu de la Justícia en favor de la nostra candidatura”. I això se sustenta en la gent que li havia dit que l’havia votat. I a partir d’aquí, Dolsa fa un càlcul sui generis. Si tenia 199 vots en el vot judicial, volia dir que havia guanyat en el vot judicial ergo també en el vot global.

El Tribunal Superior va tombar la impugnació indicant que l’argumentari de Dolsa no té un “mínim de seriositat” perquè segons Dolsa si la major part dels votants amb els quals suposadament va parlar li deien que l’havia votat ja es pot determinar que ha guanyat els comicis. Concretament, la sentència recull que “el caràcter secret del sufragi impedeix afirmar amb un mínim de seriositat quants dels electors que van utilitzar el mecanisme del vot per dipòsit judicial es van decantar per una o altra de les candidatures que competien pel sufragi dels ciutadans, cosa que només l’escrutini final va determinar”.

La recusació de la batlle també és damunt de la taula

El Superior també desestimava la recusació de la Batlle designada en aquest cas. La reclamació de Dolsa es basava en què el seu marit havia format part de la Junta Electoral. Però el Superior recorda a Dolsa que “el referit familiar no va prendre part en aquesta decisió (vot judicial d’Ordino), de manera que no queda justificat cap interès directe o indirecte de la Batlle que pogués donar lloc a la seva recusació”.

Tot i la contundència de la sentència, Dolsa i Jordina Bringué van presentar recurs d’empara al Tribunal Constitucional. El recurs es basa en una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció, en la seva vessant al dret a la defensa, a un tribunal imparcial, al procés degut i el dret al sufragi, a banda de posar en dubte que la batlle designada no estigués contaminada perquè el seu marit formava part de la Junta Electoral.

El TC ha admès el recurs a tràmit i per tant encara no està tancat al 100% el resultat de les eleccions comunals d’Ordino ja que si Dolsa i Bringué guanyessin el recurs s’hauria d’anul·lar el resultat del passat desembre.