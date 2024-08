Riba creu que la UE pot ajudar un petit estat com Andorra en el marc de la globalització

Prada de Conflent "La Unió Europea pot actuar com un catalitzador per ajudar un petit estat com Andorra a aprofitar les oportunitats que ofereix la globalització, proporcionant accés a un mercat interior ampli i integrat, que facilita el comerç, la mobilitat laboral i la transferència de tecnologia". Aquest és el parer del secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, Landry Riba, en el marc de la seva ponència a la 37a Diada d'Andorra a la 56a Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent, que precisament aquest dissabte reflexiona sobre la globalització. D'aquesta manera, Riba ha volgut centrar molt especialment la seva intervenció en abordar si l'acord d'associació és un instrument que fa Andorra més o menys vulnerable a la globalització i la conclusió és clara: "És un instrument que ens permet aprofitar millor les oportunitats d'aquesta mundialització tot dotant-nos d'eines que ens ajuden a protegir-nos dels efectes perversos que se'n desprenen".

D'aquesta manera Riba (que ha recordat que certes accions de la Unió Europea com la política comercial, agrícola, monetària o el Pacte Verd protegeixen la sobirania dels països europeus tot generant "xarxes pròpies") també ha defensat manllevant les paraules de l'ex-primer ministre italià i actual president de l'institut Delors, Enrico Letta, que "els estats membres de la UE són més competitius, més resilients i més singulars formant part d'un projecte comú que navegant en solitari".

El secretari d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea ha manifestat que des del punt de vista econòmic l'acord d'associació "connecta" Andorra amb un mercat més ampli i a més "ho fa de manera igualitària", ja que les regles de joc, ha recordat, seran comunes. I considera que ha de facilitar la diversificació sempre que l'acord "s'acompanyi" de "les polítiques adequades". En aquest sentit, ha afirmat que fins al moment "la capacitat d'atraure inversió estrangera també ha estat limitada per la falta d'un marc jurídic equivalent, fet que ha impedit vincular aquesta inversió amb sectors estratègics com la tecnologia o la innovació". També ha defensat que l'acord ha de servir per treure talent nacional i "desenvolupar projectes emprenedors que ara no són possibles". L'alternativa, ha assegurat, "és seguir disposant d'una legislació pròpia que no evita els efectes nocius de la globalització, però n'allunya les oportunitats".