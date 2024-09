S'adjudiquen més de 174.500 euros en pantalles LED per informar de l'Acord d'Associació

Andorra la VellaUn dels objectius reiterats en nombroses ocasions per l'executiu és potenciar la informació al voltant de l'acord d'associació, per tal que la ciutadania conegui el seu abast de cara a la celebració del referèndum. En el marc d'aquesta campanya comunicativa el Govern ha adjudicat la creació, la construcció, la programació, el manteniment i el muntatge d'un cub de pantalles LED per informar dels dubtes vinculats a l'acord d'associació amb la Unió Europea i respondre'ls, uns treballs que costaran 174.515 euros.

Segons consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), l'empresa adjudicatària és Blit Entertainment, SLU. També consta en aquest edicte d'adjudicació que el termini d'execució dels treballs és fins al 15 d'abril del 2025 si bé es determina que podrà ser renovat previ acord del Govern fins a la celebració de la consulta ciutadana sobre l'acord d'associació i, com a màxim, fins al 15 de desembre del 2025.