Segués diu que l'acord fa que s'oblidin "els problemes principals d'Andorra"

Andorra la VellaLa consellera general de Concòrdia Núria Segués ha manifestat que l'excés de debat sobre l'acord d'associació provoca que s'estiguin deixant de banda els "problemes principals" que pateix actualment Andorra. Per a la parlamentària és necessari canviar el focus i centrar-se en els temes que cal solucionar i que tenen una gran afectació social.

Segués ha citat "la crisi de l'habitatge, la protecció del territori, l'educació, les pensions... Són qüestions que preocupen a la ciutadania". Ha afegit que com sembla que el termini per al referèndum va per llar, com a mínim un any, s'aprofiti per si s'ha de modificar algun punt de l'acord amb la Unió Europea que no es vegi clar. I ha instat a la classe política a prioritzar el que considera temàtiques urgents per als habitants del Principat.