La sessió de tardor de l’OSCE-PA l’any 2026, al Consell General

Andorra la VellaEl Consell General organitzarà la sessió de tardor de l’OSCE-PA l’any 2026. Així ho ha anunciat la comissió permanent de l’OSCE-PA en la reunió d’aquest passat dissabte, 29 de juny. La decisió s’ha pres després que l’any passat, durant la sessió anual, el Consell General presentés la seva candidatura per acollir la sessió de tardor de l’any 2026. Durant l’anunci de l’adjudicació de la candidatura, la cap de la delegació, Meritxell López, ha convidat a tots els assistents a participar en la reunió a Andorra l’any 2026 i ha destacat com a punts forts la sostenibilitat, la protecció del medi i del paisatge i la capacitat d’acollida del Principat per esdeveniments com aquest.

D'altra banda, la comissió d’Afers Econòmics de l’OSCE-PA ha aprovat el punt suplementari impulsat per la xarxa de joves parlamentaris de l’organisme sobre les perspectives dels joves sobre el futur de les relacions internacionals, multilateralisme i desenvolupament sostenible. El principal objectiu d’aquest punt suplementari és garantir que la nova generació de legisladors joves estiguin més a prop de l’OSCE-PA i dels seus processos de decisió. Cal recordar que relacionat amb aquest punt, el Consell General va acollir el passat 24 d’abril una taula rodona sobre els joves i el multilateralisme per poder traslladar les inquietuds dels joves andorrans sobre els reptes actuals de la societat per afrontar el futur.

López ha remarcat la rellevància i la necessitat d’aquesta iniciativa i ha afirmat que "hem de construir mecanismes no només per informar a la població sobre les nostres tasques com a parlamentaris, sinó també a l'inrevés, hem de construir iniciatives per implicar-los, establir canals de comunicació bidireccionals, per fer les democràcies més inclusives i participatives".

Per la seva banda, Pol Bartolomé durant la seva intervenció ha subratllat que “cal reforçar la representació de la joventut en organismes multilaterals” i alhora “implicar activament la societat civil en la gestió dels afers globals” i ha conclòs que “aquesta resolució pretén fer-ho”.

Al llarg d’aquests primers dies de la sessió anual de l’OSCE-PA, la cap de la delegació, també ha pronunciat un discurs davant la comissió d’Afers Polítics reiterant el compromís d’Andorra amb el poble d’Ucraïna i apel·lant al suport de la població desplaçada, refugiats, i afectats per la guerra per part dels països de la OSCE.

La sessió anual finalitzarà aquest dimecres amb l’aprovació per part del plenari de la declaració de Bucarest. Fins a la capital romanesa s’hi han desplaçat Meritxell López (cap de la delegació), Pol Bartolomé (membre titular), i Carles Naudi d’Areny-Plandolit i Noemí Amador com a membres suplents de la delegació del Consell General a l’OSCE-PA.