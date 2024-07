Els síndics es reuneixen amb els grups parlamentaris per tractar l'actualitat

Andorra la VellaEls síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina, han completat aquest divendres la ronda de contactes amb els presidents dels grups parlamentaris i el conseller general no adscrit, amb la trobada que han mantingut amb els representants del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos, Carles Naudi i Manuel Linares.

Ensenyat i Codina s’han reunit amb els representants parlamentaris per tractar l’actualitat política i informar-los de l’activitat de la Sindicatura al llarg d’aquest període de sessions que finalitzarà el pròxim 15 de juliol. A més, s’ha traslladat als presidents i al conseller no adscrit els projectes en els quals està treballant la Sindicatura relacionats principalment amb la reforma de Casa de la Vall i la millora dels entorns.

També s’han tractat aspectes de funcionament del parlament i la pròxima implementació d’una nova interfície gràfica, més visual i molt més senzilla per a la navegació, de la seu electrònica del Consell General.

Aquestes reunions s’emmarquen en la voluntat dels síndics generals de mantenir una comunicació fluida amb els presidents de tots els grups parlamentaris i el conseller no adscrit per informar-los dels projectes del Consell General i l’agenda parlamentària i també per escoltar les propostes i suggeriments dels representants polítics. Les trobades, segons es va anunciar a principis de legislatura, tenen lloc un cop per període de sessions.