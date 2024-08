Els socialdemòcrates volen que es pugui obtenir la nacionalitat amb 15 anys de residència

Andorra la VellaEl PS vol facilitar l'accés a la nacionalitat andorrana. És un dels punts més rellevants del full de ruta polític que volen desplegar els socialdemòcrates i que consideren que ha de posar-se novament al centre del debat. Així ho pensa la seva presidenta del grup parlamentari, Judith Casal, en declaracions a RTVA.

La proposta dels socialdemòcrates per ampliar l'accés a la nacionalitat seria que s'obtingui amb quinze anys de residència.

Des del segon partit de l'oposició també parlen de la legalització de l'avortament com a un aspecte prioritari de les seves polítiques. Casal considera que la proposta de despenalització de Govern no és suficient i que s'ha d'anar més enllà amb una legalització. "Ja estem al punt que hauríem de començar a parlar de legalització de l'avortament, que no vol dir obligar les dones a avortar. Vol dir respectar les que decideixin fer-ho", especifica la presidenta del grup.

Des del PS també es parla d'altres propostes com treure obstacles a les negociacions col·lectives entre treballadors i empreses, a més d'incentius a les dones que vulguin tenir fills. També justifiquen la seva sortida del pacte d'estat de Salut assegurant que Benazet tenia una voluntat reformista que ara ja no hi és amb la ministra Mas.