Andorra la Vella"L'Acord d'Associació amb la Unió Europea crea més problemes dels que soluciona". Així ho ha afirmat de manera contundent el doctor en economia, Miquel Puig. L'assessor contractat pel grup parlamentari de Concòrdia per analitzar la vessant econòmica de l'acord que ha participat aquest dilluns en el primer acte sobre l'Acord d'Associació organitzat per Concòrdia, que s'ha celebrat a la sala d'actes del comú d'Escaldes-Engordany.

"Les dificultats de mantenir una productivitat tan alta com la que té ara planteja problemes de pèrdua de diversitat econòmica. Crec que hi haurà sectors econòmics que desapareixeran, especialment quan un país s'integra en un mercat més ampli" ha afirmat Puig.

"Les solucions als problemes d'Andorra no són fàcils, no són ràpides i no venen de fora. Han de venir de dins" ha subratllat el doctor en economia, que també ha exercit càrrecs de gran responsabilitat com el de secretari d’Afers Econòmics i Fons Europeus de la Generalitat de Catalunya, el de director general de la multinacional Abertis, i el de director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).