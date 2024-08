Somveïns esdevé partit polític i començarà a treballar els comitès locals

Andorra la VellaLa plataforma Somveïns esdevé partit polític. La formació ha completat els tràmits per ser partit, un "pas important" segons posa en relleu un dels portaveus de la formació, Xavier Surana, que destaca que s'ha arribat a aquest fet "per demanda dels ciutadans". I és que remarca que evidentment "no s'escolta igual una plataforma, que té el pes que té, que un partit polític". Ara els següents passos seran acabar de completar la formalització de l'executiva i els estatuts i impulsar la implantació al territori.

En aquest sentit, Surana explica que l'executiva ja està creada i que el que caldrà serà en els mesos vinents ratificar-la, així com els estatuts de la formació. I més enllà d'aquest tràmit el que es vol és "donar impuls" al nou partit, amb la creació de comitès parroquials. El representant de la formació explica que no es volen centrar només en Andorra la Vella sinó que volen estar presents a totes les parròquies. Tot i que reconeix que aquesta implantació pot costar també evidencia que a l'executiva tenen "persones de diferents" parròquies i que per exemple a Ordino estan tenint "molt bon retorn" i recorda que un dels membres de l'executiva és, precisament, d'allà. En altres reconeix que poden tenir més dificultats, però també recorda que en principi tenen temps, abans no hi hagi novament comicis, per treballar aquesta expansió.