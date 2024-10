Suspensió del referèndum de l'acord?

Andorra la VellaLa Unió Europea encara no ha confirmat si l’aprovació de l’acord d’associació serà directa per part de la comissió o haurà de ser validada pels parlaments dels diferents estats. Les informacions que van arribant per part d’experts i persones vinculades a la UE van totes, segons múltiples fonts, en el mateix sentit: l’acord es considera mixt. L’explicació és que hi ha punts del text que van més enllà de les competències que els 27 estats tenen delegades a la Comissió Europea i, per tant, afecten legislació interna.

L’aprovació per part de tots els parlaments suposa un canvi important perquè inicialment es preveia que fos la comissió, que ha negociat l’acord, qui donés la validació final. És impossible saber quin serà el temps necessari per a una aprovació de cada Parlament Europeu perquè tampoc es pot augurar si hi haurà algun estat que estarà en contra d’algun punt i, per tant, caldria renegociar-lo. L’acord ha de ser validat per unanimitat.

No es pot fer un referèndum sense text definitiu

Les fonts consultades han indicat que l’escenari més probable és que el referèndum a Andorra s’hagi de suspendre perquè no es pot aprovar un text que podria no ser definitiu. La perspectiva és que és gairebé impossible que abans de la primavera del 2027 estigués tot enllestit per part europea. Per tant, s’arribaria a les properes eleccions generals sense poder fer el referèndum.

Aquesta situació, si s’acaba confirmant, fa que ja no estigui en les mans de Govern poder fer una consulta vinculant sobre el text. Es passa a dependre del ritme al qual es vagi aprovant l’acord i el procés pot durar anys. L’executiu, sigui l’actual o el futur, hauria d’analitzar si cal o no tornar a negociar depenent del text que pugui quedar amb les potencials remarques d’alguns dels països europeus.