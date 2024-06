Traçar els pagaments i limitar la venda de tabac per frenar el contraban

Andorra la VellaGovern vol donar un impuls per frenar el contraban i es planteja implementar mesures que donin més eines en aquesta lluita. Tal com recull RTVA, Xavier Espot considera que l'augment de taxes és important per no ampliar el diferencial del preu del tabac amb els dos països veïns, però no està resultant suficient.

Limitar la venda del tabac és una de les mesures que el cap de Govern proposa, juntament amb una traçabilitat en els mètodes de pagament. Més enllà d'això, també veu indispensable la col·laboració amb les policies espanyola i francesa, juntament amb els duaners.