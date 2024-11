Tres presos en set metres quadrats de cel·la a la Comella

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata considera que la situació de la presó de la Comella presenta mancances molt importants. Entre les principals crítiques es troben el fet que han de conviure tres reclusos en cel·les de set metres i mig. I també que els presoners es passen dinou hores al dia tancat en aquest espai tan petit.

Els socialdemòcrates han demanat que es faci un estudi sobre les condicions de la presó després del debat al Consell General. Les preguntes dels socialdemòcrates a la ministra de Justícia i Interior Ester Molné sobre el centre penitenciari derivaven del suïcidi d’un intern.

El PS ha fet públic un vídeo sobre el debat al Consell sobre la presó on es critica a la ministra. Concretament, lamenten que Molné comparés la situació de la Comella amb la de centres de països subdesenvolupats. La consellera socialdemòcrata Susanna Vela va replicar a la ministra que la comparativa s’hauria de fer amb presons nòrdiques. Creu que un país petit ha de tenir els mitjans per tenir un centre on es respectin tots els drets dels reclusos i s’incentivi la reinserció.