El Tribunal de Comptes alerta a Punjabi que les hores extra podrien tenir la consideració de pagaments indeguts

Andorra la VellaEl Tribunal de Comptes ha alertat en l'informe sobre l'Agència de Protecció de Dades que durant el 2022 "s’ha retribuït a la cap de l’Agència i a una de les inspectores, en concepte d’hores extraordinàries, amb un cost conjunt de 3.849 euros. En el transcurs del treball de camp, no s’ha facilitat cap base normativa que expliqui el pagament d’aquests conceptes, ni en la forma de justificació, ni en les causes que les generen, ni en la seva quantificació".

La cap de l'Agència i els inspectors tenen la consideració d'autoritat pública. Per aquest motiu, el seu treball es caracteritza per la llibertat d’actuació i la plena responsabilitat i no estan subjectes a l'estricta limitació de la jornada laboral, pròpia del personal laboral. Això vol dir que com tenen un horari flexible, "no tindrien cabuda, per aquests càrrecs, les contraprestacions per hores extraordinàries".

El Tribunal va més enllà i especifica que "les hores extraordinàries satisfetes podrien tenir la consideració de pagaments indeguts, donant origen a responsabilitats civils i administratives". La mesura seria fonamentalment contra la directora Resma Punjabi ja que és ella la màxima responsable d'avalar les hores extra de la inspectora i d'autoadjudicar-se les pròpies ja que hi ha cap càrrec per damunt seu a l'Agència.