Som Veïns anuncia el seu rebuig a l'acord d'associació

Andorra la VellaLa plataforma esdevinguda en partit Som Veïns ha fet pública la seva posició contrària a l'acord d'associació. Tal com recull RTVA, ho consideren perjudicial per a la major part de la ciutadania, tan nacionals com no.

L'adopció de la normativa europea comportarà, segons el partit, un augment de la despesa de l'estat a partir un engreixament del personal per a l'administració. Argumenten que això s'haurà de solucionar amb una pujada d'impostos o la creació de nous. També consideren que el teixit empresarial nacional podria quedar desprotegit enfront de les empreses europees.

Som Veïns també al·ludeix a l'arribada de més immigració, i ho relacionen amb un possible augment de la delinqüència. Reforçar els tractats amb França i Espanya i permetre la doble nacionalitat és el camí pel qual ells aposten.