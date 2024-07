Andorra la VellaEl líder de Vox Santiago Abascal ha afirmat que "entén" que els youtubers espanyols més famosos s'hagin traslladat a viure a Andorra. I ha anat més enllà dient que "se n'anirien a Andorra fins i tot els autònoms (espanyols) més modestos, si poguessin, però no ho poden fer perquè haurien de desplaçar a Andorra a tota la família. Els youtubers són nois joves que poden marxar a viure allà. En realitat hi ha moltes famílies assetjades pels impostos".

El polític destaca que la pressió impositiva a Espanya està "impedint a molts autònoms arribar a final de mes i hi ha molta gent que si pogués se n'aniria". Jo no els hi haig de retreure res. Ho retrec a un Govern de socialistes i comunistes i al partit popular". I ha recordat que amb el ministre Montoro els impostos es van apujar "de forma brutal".

El vídeo en què Abascal assegura que la majoria d'autònoms espanyols marxarien a Andorra si poguessin