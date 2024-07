En vídeo d'Espot per felicitar els francesos pel 14 de juliol

Andorra la VellaXavier Espot ha fet públic un vídeo a través d'Instagram on felicita els francesos per la seva festa nacional del 14 de juliol. El Cap de Govern ha aprofitat per recordar els projectes conjunts entre els dos països.

"Aquesta mateixa setmana hem signat un nou acord signat entre EDF i FEDA, que reforça la relació entre la companyia francesa i la parapública andorrana en l’estratègia de transició energètica i neutralitat del carboni, amb nous projectes eòlics i hidràulics.

També hem posat la primera pedra en la construcció de la galeria de protecció d’allaus “Hospitalet 2” que permetrà que, a partir de l’hivern 2025-2026, es posi fi als tancaments de la carretera d’accés a Andorra des de França en episodis de molta neu.

Vull felicitar a les franceses i els francesos establerts a Andorra, i a tot el poble amic i germà de França, en el dia de la seva Festa Nacional".