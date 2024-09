(Vídeo) Espot diu en català a l'ONU que cal resoldre els conflictes sense violència ni exèrcits

El cap de Govern, Xavier Espot, ha aprofitat la seva intervenció en el marc de la 79a assemblea general de les Nacions Unides per fer "una crida a les parts per treballar amb horitzons de pau, per tenir respecte i per acatar les normes del dret internacional humanitari", ja que ha assegurat que "res no justifica els atacs que està patint la població civil, perquè res no justifica els atacs contra hospitals i escoles, i perquè res no justifica que utilitzem la fam com una estratègia de guerra". En definitiva, el cap de Govern ha emfasitzat que "res no justifica tanta irracionalitat; una irracionalitat de la qual els nens i les nenes són les principals víctimes".

Espot ha posat en relleu que "la gravetat" de conflictes com els que es viuen a Ucraïna, Gaza, el Líban o al Sudan o d'altres que "ja són permanents" com a la regió del Sahel, "no ens pot deixar indiferents" i ha fet una "crida urgent" per poder arribar a la pau. "Cal que entre tots els pobles impulsem una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el compromís d'arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes", ha defensat.