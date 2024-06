"Win-win", la definició de l'acord d'associació d'Andorra d'un exprimer ministre italià

Andorra la VellaL'exprimer ministre italià Enrico Letta ha ofert una xerrada titulada 'El futur de la Unió Europea dins de La 35a Trobada Empresarial al Pirineu, sota el lema 'Lidera amb propòsit' Després de minimitzar la seva preocupació per la presència de la ultradreta en les recents eleccions europees, la pregunta estrella dels andorrans ha estat la seva opinió sobre l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea. Letta ha destacat que, tal com demostren els casos de Noruega i Islàndia, "l'acord no serà una pèrdua d'identitat", sinó que serà un "win-win" per a ambdues parts, "tal com ha passat amb Islàndia". A més, l'exprimer ministre ha afegit que l'acord permetrà a Andorra "tenir una relació amb una identitat independent" i jugar un paper més important als Pirineus. Letta ha promès visitar el Principat en un futur pròxim per poder "discutir i compartir" reflexions sobre el tema.

Letta ha repassat el seu informe, elaborat a petició del Consell d'Europa i presentat el mes d'abril. Aquest estudi se centra en l'energia, la digitalització i els serveis financers a escala europea, però principalment en la integració del mercat únic. Segons Letta, "és l'eina més important de la UE" per recuperar la competitivitat davant els Estats Units, "que estan avançant ràpidament mentre nosaltres anem caminant".

En aquest sentit, l'exprimer ministre ha explicat que Europa no té un mercat únic de finances, sinó 27 mercats diferents. Aquesta fragmentació fa que el mercat americà sigui "més unit i atractiu", fet que porta els inversors a establir-se als Estats Units, reforçant la seva economia. Finalment, aquestes empreses americanes acaben comprant companyies europees. Sense un mercat únic, Europa experimenta "aquesta boja paradoxa", ha subratllat Letta.