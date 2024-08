101 denúncies pels danys de porcs senglars a cultius el 2024

Andorra la VellaLes batudes de caça són l’element més efectiu per regular la població de porc senglars, un animal que crea constants danys en les zones de cultiu. Durant aquest any ja hi ha 101 denúncies i l’any passat van ser 153. El porc senglar és considerat una espècie ‘regulable’. Govern no cobreix els danys que provoquen, però autoritza batudes nocturnes per evitar la superpoblació. Els porcs senglars entren a Andorra des d’Espanya i abans estaven fonamentalment a Sant Julià, però ara s’han estès per tot el país.

El Cqp de Banders Ferran Teixidó ha explicat que “estem a disposició de qualsevol denúncia. Ja sigui de prat de dall o de cultiu. Automàticament es fan autoritzacions de tir nocturn. Actualment és el més efectiu. En el que portem d’any ja portem 120 porcs abatuts”.

Per mantenir el creixement controlat també s’organitzen batudes administratives. Durant la temporada passada se’n van fer 12. Es fan amb caçadors de la parròquia. Duren des de primera hora del matí fins a migdia. Els banders argumenten que tenen dificultat per trobar gossers i caçadors i defensen que haurien de ser més nombroses.

Teixidó ha explicat a ATV que “i que entre parròquies s’ajuntin per fer batudes més grans. La importància de tenir no només caçadors, sinó bons gossos. Tenim la problemàtica del bosc tancat, el porc s’amaga i realment es necessiten molts i bons gossos.”