Unes 2.000 persones han participat en la manifestació de l'habitatge a la Seu

Andorra la VellaMassiva participació a la manifestació per l'habitatge a la Seu d'Urgell. Segons recull RTVA, prop de 2.000 persones han assistit a la protesta promoguda per la plataforma Pirineu Viu i amb el suport de la Coordinadora per un Habitatge Digne a Andorra, qui assegura que haurien participat un centenar d'andorrans. El recorregut ha començat al voltant de les 18 h i ha acabat a les 20 h, a la plaça dels Oms. Les seves principals demandes són la regulació del preu del lloguer, la limitació dels habitatges d'ús turístic i aturar els desnonaments. De les 19:45 h fins a les 20:10 h, s'ha tallat la connexió entre Andorra i la Seu per l'afluència de manifestants.