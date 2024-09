20 anys de la Llacuna

Andorra la Vella"Fer lligams entre el que hi ha dins la Llacuna i el que hi ha fora i fer veure a la gent el que estem fent i cap a on volem anar". Amb aquesta idea el comú d'Andorra la Vella ha programat un seguit d'actes per celebrar els 20 anys del centre cultural la Llacuna, una infraestructura que va ser inaugurada el 15 de setembre del 2004 i que des de llavors "ha crescut" i ha esdevingut "el bressol de la cultura" no només de la parròquia "sinó del país", tal com ha reivindicat la cònsol menor de la capital Olalla Losada.