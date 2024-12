El 2023 es van notificar 10 casos nous d’infecció de VIH a Andorra

Andorra la VellaAmb motiu del Dia mundial de la Sida, que se celebra l’1 de desembre, l’Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut del Ministeri de Salut fa públiques les dades corresponents a l’any epidemiològic anterior. Així, durant el 2023 s’han notificat 10 casos nous d’infecció de VIH (virus de la immunodeficiència humana) a Andorra, que suposen una taxa d’incidència d’11,75 casos nous per cada 100.000 habitants. Aquesta taxa d’incidència es troba per sota de la mitjana europea.

A Andorra hi ha un total de 131 casos registrats de VIH-Sida, el 87,02% dels quals corresponen a homes i el 12,98% a dones, de manera que la prevalença dels casos el 2023 se situa en el 0,161%. El 73,28% han estat en tractament durant l’any 2023. El principal factor de risc pel que fa a la via de contagi han estat les conductes sexuals de risc, és a dir, les relacions sexuals sense protecció, independentment de si són heterosexuals, homosexuals o bisexuals.

Es recorda que aquesta vigilància dels casos de VIH-Sida està basada en un sistema de declaració nominal des de l’aprovació el 2023 de la modificació de l’ordre ministerial que regula el Subsistema de vigilància de les malalties infeccioses, en què participen els professionals mèdics del país, els laboratoris d’anàlisis clíniques i les farmàcies. Aquestes dades es troben disponibles a la web www.salut.ad.

Dades Europa

Al darrer informe publicat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) es determina que, durant l’any 2023, s’han notificat un total de 112.883 casos nous de VIH a la Regió Europea de l’OMS, el que representa una taxa d’incidència 12,7 casos per 100.000 habitants.

Facilitar el diagnòstic precoç

El Ministeri de Salut, juntament amb el SAAS, està treballant en la millora de la detecció ràpida de les infeccions de transmissió sexual. Per aquest motiu, es preveu que durant el gener del 2025 els centres d’atenció primària puguin començar a realitzar de forma gratuïta els tests ràpids de VIH, sífilis, hepatitis B i C, amb l’objectiu de fomentar la detecció precoç tant del VIH com d’altres ITS.

Fins a la data només es facilitava el test ràpid de VIH als centres d’atenció primària de manera gratuïta, amb l’acompanyament necessari, assegurant que les persones que volen fer-se el test rebin el consell assistit per part d’un professional sobre la prova (per a què serveix, què signifiquen els resultats i què cal fer en cada cas, què és el període finestra, etc.). D’aquesta manera, s’assegura que en cas de donar positiu al test es podrà derivar de manera ràpida i adequada els casos, en cas que sigui necessari.

A través d’aquesta iniciativa, s’ofereix el suport dels professionals a les persones que vulguin fer-se el test perquè puguin fer una adequada valoració individual i personal de risc, per valorar les implicacions a tots nivells que suposa un eventual resultat positiu, perquè disposin d’informació i assessorament per l’adopció de conductes per prevenir infeccions i evitar-ne la transmissió. En aquest sentit, l’any 2023 es van dur a terme 12 test ràpids de VIH mitjançant el programa de detecció precoç, totes elles amb resultat negatiu. Cal recordar que la detecció precoç de la infecció permet accedir al tractament adequat per millorar la qualitat de vida i prendre mesures per evitar la transmissió de la infecció.

El tractament del VIH-Sida és gratuït per a les persones afectades, atès que es finança al 100% per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS)Tractament del VIH-Sida gratuït

.

En paral·lel, mantenint l’objectiu de disminuir el contagi de VIH, en persones amb un risc més elevat d’infecció per VIH, l’any 2022 el Govern va aprovar el reemborsament, per part de CASS, dels fàrmacs anomenats PrEP (profilaxis preexposició) del VIH. Es tracta d’un tractament preventiu. Durant aquest darrer any la PrEP s’ha prescrit a 5 persones. Els prescriptors d’aquests fàrmacs són metges internistes amb experiència en el maneig del VIH, que també ofereixen l’acompanyament, l’assessorament, i el seguiment clínic. Aquests medicaments són de dispensació hospitalària i la CASS en reemborsa, per aquesta indicació, el 75% del preu.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la informació al voltant del VIH/Sida en particular i dels diferents aspectes relacionats amb la salut sexual els serveis d’informació i consulta oferts per la Consulta Jove i del SIAD són accessibles i gratuïts per a tota la població.

El Ministeri de Salut recorda que la prevenció de la malaltia és fonamental i que en la seva pàgina web es troba disponible la informació relativa a les mesures de prevenció tant del VIH-sida com d’altres infeccions de transmissió sexual (https://www.salut.ad/temes-de-salut/infeccions-de-transmissio-sexual).