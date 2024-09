3.500 paquets de tabac de contraban a un cotxe que passava per la Rabassa

Andorra la VellaAgents del servei de duanes estaven fent una ronda per la carretera de la Rabassa quan va controlar un cotxe francès amb dos ocupants. Només mirar per la finestra ja van veure que es tractava de contrabandistes. Hi havia una gran quantitat de caixes i bosses de plàstic a dins que contenien tabac. Quan es va fer el recompte van establir-se uns 3.500 paquets amb un preu de mercat de deu mil euros a Andorra i d'uns 38.000 a França.

En el registre es van trobar 1.510 paquets de tabac ros de la marca Philip Morris, 200 paquets de tabac ros de la marca Marlboro, 200 paquets de tabac ros de la marca Elixyr, 90 paquets de tabac ros de la marca Redston, 610 paquets de tabac de 40 grams de la marca MonTerroir i 745 paquets de tabac de 30 grams de la marca Philip Morris.

El vehicle utilitzat pels detinguts no és propietat de cap de les persones implicades, sinó que d'acord amb la informació obtinguda per les autoritats franceses, pertanyia al Garatge ABT de Grenoble. Com és habitual, els detinguts no tenien mitjans econòmics. La pena de sis meso de presó ferma s'ha substituït per sis anys d'expulsió i s'ha comissat el cotxe i els mòbils, que ni de lluny cobriran els sis mil euros de multa per cap als que van ser condemnats.