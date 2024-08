30 noves places de pàrquing de zona blava al carrer del Falgueró

Escaldes-EngordanyEl Comú d’Escaldes-Engordany habilita fins a 30 places d’aparcament de zona blava al carrer del Falgueró, just davant del pàrquing amb barreres, amb accés al carrer dels Pardals, que la corporació ha pogut mantenir obert mentre les obres de les torres van avançant. Aquest nou espai d’estacionament, que també contempla una zona per a les motocicletes, estarà disponible a partir d’avui amb l’objectiu de mantenir l’accessibilitat i oferir més opcions d’estacionament als veïns i visitants de l’indret i a les persones que necessiten accedir a l’hospital.

A partir del pròxim diumenge 18 d’agost ja no es podrà accedir a la parcel·la de l’aparcament del Falgueró. A les 9 hores el pàrquing esmentat quedarà inhabilitat per necessitat de la propietat per continuar amb les obres en curs. No obstant això, el parc de gossos que hi ha ubicat a la zona es mantindrà.

El Comú d’Escaldes-Engordany recorda que una vegada s’acabin les obres del pàrquing del Falgueró, aquest disposarà de 350 places d’estacionament. Alhora, la corporació recorda als usuaris que a prop de la zona es disposa de l’aparcament de l’Étang Salé i del Prat del Roure.