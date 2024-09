300 persones passen el filtre per accedir a pisos de lloguer assequible

Andorra la VellaEl parc d'habitatge públic es preveu que sigui d'uns 500 pisos que Govern adjudicarà a aquelles persones que tenen més necessitat. Hi ha 300 peticions que han passat el filtre i que ara s'hauran de tornar a avaluar per donar una puntuació a cadascú i ocupar un lloc en el llistat. Així ho ha explicat la directora de l'Institut de l'Habitatge Marta Alberch. En realitat hi havia moltes més peticions inicials, però s'han tombat la majoria. El principal motiu és que no es complia el requisit de portar cinc anys residint a Andorra. Hi havia altres motius, amb menys denegacions, com estar per sota o, especialment, per sobre dels llindars d'ingressos.

Les adjudicacions dels pisos de lloguer públics, en habitatges de l'estat, tindran lloc el 3 d'octubre. Un punt important és que el preu no depèn del cost del pis, sinó de les necessitats de la família. Pagaran el 30% dels seus ingressos, siguin els que siguin. Si és una parella serà el 30% del que guanyin entre els dos i si hi ha un tercer membre que treballa també se sumarà. Un 30% dels ingressos familiars.

Alberch, en una entrevista a Avui serà un Bon dia de Ràdio Nacional, ha indicat que aquests 500 pisos del parc públic són una mesura important, però que representa només un 2% del parc d'habitatges global. Apunta que altres mesures com l'expropiació forçosa de pisos buits o l'eliminació de llicències d'apartaments turístics ja concedides han d'ajudar a posar més unitats al mercat. Alberch reconeix que no hi ha cap indici per saber quants d'aquests habitatges aniran al mercat de lloguer.