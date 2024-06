El 35% dels andorrans creu que es podria fer més per a la conservació del medi ambient

Andorra la VellaEl 35% de la ciutadania opina que Andorra no està prenent les mesures adequades per a la conservació del medi ambient. Segons es desprèn de les dades de l'Observatori del primer semestre del 2024, es tracta d'una xifra que ha anat en augment durant els darrers anys, ja que aquest percentatge se situava en el 29% l'any 2022 i en el 31,7% el 2020. De fet, cal remuntar-se fins al 2010 per trobar una dada més elevada a la d'enguany, quan el 35,5% de la població també considerava que el país podia fer més per a la conservació del medi ambient.

Tot i això, gairebé un 74% dels enquestats per Andorra Recerca + Innovació (AR+I) qualifiquen la qualitat del medi ambient a Andorra de bona o molt bona (un 50% bona i un 24% molt bona) davant d'un 6% que considera que és dolenta o molt dolenta (un 4% dolenta i gairebé un 2% molt dolenta). En paral·lel, el 19% de la població la qualifica de regular.

En aquest sentit, l'enquesta de l'Observatori detalla que el 28,3% de la ciutadania titlla la qualitat del medi ambient en l'àmbit de l'urbanisme de dolenta o molt dolenta. Altres dels àmbits pitjor qualificats per la població són els que fan referència al soroll (15,6%), a la gestió de residus (11,7%) i al paisatge (7,9%).

En l'aspecte en el qual sí que coincideixen la majoria dels enquestats (77%) és en assenyalar que el canvi climàtic és un problema que es considera molt greu en l'actualitat i també nou de cada deu persones afirmen que han percebut els efectes del canvi climàtic.

Les guerres es col·loquen com el principal problema que cal solucionar en el món

D'altra banda, entre els problemes més greus que afronta el món en l'actualitat, els enquestats esmenten, en primer lloc, les guerres i les seves conseqüències (35%) i, en segon lloc, destaquen els problemes relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic o la manca d'aigua (23%). A més distància, el tercer problema més esmentat és la fam i la pobresa (7%), seguit dels problemes de l'àmbit econòmic, la inflació, el nivell de vida, els salaris (6%); la crisi o manca de valors humans (6%); els problemes d'inseguretat, delinqüència o violència (5%); les desigualtats socials i econòmiques (5%); i els relacionats amb els polítics i governants i la seva gestió (5%).