36 avançaments en línia contínua en dues hores a la carretera que connecta França amb Andorra

Andorra la VellaLa Prefectura de l’Arieja ha establert que els controls en les carreteres d’accés a Andorra es mantindran durant diverses setmanes. Es considera que calen mesures contundents per l’altíssima sinistralitat de les vies que porten cap al Principat, especialment de l’RN20. Durant l’estiu, amb una major circulació de motos, el nombre d’accidents i de víctimes mortals puja. I són els motoristes els que percentualment estan patint accidents molt més greus.

S’han fet públiques les dades d’un dels controls dels gendarmes a l’RN20 per mostrar la gravetat de la situació. En dues hores es van constatar 36 avançaments en línia contínua a l’RN20, dels quals 32 van ser fets per motos. En ser una via on en molts trams no es pot avançar, hi ha un important nombre de motos que ho fa en línia continua. I aquest ha estat el motiu d’alguns dels accidents greus i mortals dels darrers temps.

A banda dels avançaments en contínua, els gendarmes van captar set conductors parlant pel mòbil, quatre que conduïen amb un vehicle no autoritzat, un conductor positiu en drogues i un vehicle que circulava pel carril contrari.