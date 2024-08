39.500 euros per a la millora del refugi guardat de Juclar

Andorra la VellaGovern té la voluntat d’oferir unes prestacions adequades dels refugis del país i per aquest motiu hi destina inversions econòmiques anuals per a la millora i manteniment d’aquests espais ubicats a la natura. En aquest marc, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha adjudicat de forma urgent la reparació de les filtracions d’aigua i millores a efectuar al refugi guardat de Juclar, ubicat a la vall d’Incles, a la parròquia de Canillo. L’adjudicació ha estat per a l’empresa Construccions Purroy per un import de 39.578,33 euros.

L’objecte de les obres se centrarà a reparar unes filtracions d’aigua a la zona del rebost del refugi que provenien de l’exterior de la façana nord. Les reparacions d’aquest tipus de manteniment les ha de dur a terme el Govern, ja que així s’estipula en el conveni de cessió de l’explotació del refugi signat amb el comú de Canillo.

El Govern continua apostant per impulsar la xarxa de refugis guardats que permet donar la volta al país de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient. El refugi ha de ser un punt de referència, d’avituallament i de descans pels excursionistes, pels muntanyencs i en general pels usuaris de la vall. També ha de ser un punt d’informació sobre els paisatges, les zones humides i la biodiversitat.

Cal recordar que gràcies a la participació andorrana en un projecte europeu, actualment ja es disposa d’un espai web que permet millorar la connexió, la gestió de les reserves i allotjament i el coneixement de tots els refugis de muntanya guardats dels Pirineus, inclosos els andorrans.