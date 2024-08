40 casos "de trampes i abusos" en matèria d'habitatge

Andorra la Vella"A través de l'enquesta que estem realitzant, els informants que tenim i els nostres membres, podem confirmar amb certesa més de 40 casos de trampes i abusos". Així ha explicat la Plataforma per un Habitatge Digne com avança el treball de camp que van anunciar per saber quants casos d'abusos en lloguers protagonitzats per propietaris s'estaven produint. Han fet públic el qüestionari d'una enquesta que volen que omplin, i es permet fer de forma anònima, per detectar quina és la realitat en temes com 'la trampa del fill' on el propietari simula que ha de recuperar el pis per a un familiar quan en realitat vol tornar-lo a llogar a un preu més alt.

Habitatge Digne anuncia una assemblea oberta al setembre per intentar aplegar més gent al voltant del moviment. Per tant, serà una assemblea on tothom podrà participar encara que no tingui cap vincle amb la plataforma. Un altre tema important són les crítiques a la nova Llei de l'Habitatge que Govern va presentar públicament i que segons Habitatge Digne no soluciona els problemes reals i presenta mesures a massa llarg termini.