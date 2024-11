El 40% dels temporers a Andorra encara busca feina i allotjament

Andorra la VellaL’arribada massiva de temporers a Andorra està generant una situació preocupant, especialment per a aquells que encara no han trobat feina ni allotjament. Segons l’associació Argentinos en Andorra, més de 900 treballadors temporers es troben en una situació desesperada. Segons Marcelo Ponce amb dificultats per trobar un lloc on viure i un lloc de treball digne. Aquest col·lectiu, que ha arribat al país en les darreres setmanes, s’enfronta a un panorama on els lloguers desorbitats i les condicions laborals irregulars són una realitat cada cop més present.

Fins ara, més de 2.200 temporers han arribat a Andorra, i entre un 60 i un 65% d’ells ja han aconseguit feina i allotjament. Molts d’aquests treballadors han començat a realitzar tasques de manteniment a hotels i estacions d’esquí. Tanmateix, la resta, al voltant del 40%, segueixen sense resoldre els seus problemes d’allotjament i, en molts casos, també de feina.

Des de Argentinos en Andorra, han alertat de les possibles conseqüències d’aquesta situació, com l’aparició de lloguers abusius i treballs en negre. Així mateix, l’associació ha demanat a les persones afectades que els contactin per denunciar aquestes males pràctiques que no només afecten els temporers, sinó que poden implicar problemes legals per als empresaris.