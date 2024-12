46 demandes contra l'AREB per BPA pendents de resolució i 141, tombades

Andorra la VellaLes 141 demandes contra l'AREB per BPA han estat tombades i en queden 46 pendents de resolució. La major part d'aquestes demandes són de clients que no han pogut demostrar l'origen lícit dels fons i que, per tant, els tenen bloquejats. D'aquests processos, es pretén el desbloqueig dels fons particulars. Aquest dijous la presidenta de l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB), Sílvia Cunill, ha comparegut davant la comissió legislativa de Finances i Pressupost. Principalment, la intervenció de Cunill s'ha centrat a explicar l'estat actual del procés de resolució de liquidació de BPA, el desenvolupament legislatiu que s'ha anat duent a terme els darrers anys per preservar el sistema financer, i els següents passos que té per endavant l'entitat.

La presidenta de l'AREB ha recordat que després de 7 anys fent la remediació dels clients de BPA, que va permetre traspassar fins al 96% dels comptes a Vall Banc, es va fer una resolució en què s'anunciava el tancament d'aquesta finestra i, per tant, que "el procés s'acabava". En aquest sentit, s'ha felicitat de la decisió de la Batllia d'acceptar la demanda de liquidació concursal de BPA, la qual cosa va significar "canviar definitivament d'etapa". Això va representar que BPA va perdre automàticament la llicència bancària i va passar a ser una societat en liquidació, la qual cosa feia que no estigués obligada a estar sotmesa a regulacions com ara la prevenció del blanqueig de capitals.