Els 73 jueus a Andorra "orgullosos" del tractament del país a la comunitat

Andorra la VellaMentre a Espanya els manifestants demanen que Sánchez que trenqui relacions diplomàtiques amb Israel, i a França creix la preocupació per l'antisemitisme després de les eleccions, Andorra es manté com un oasi de calma. Un reportatge del mitjà sionista, Jta.org, afirma que "al Principat les relacions amb Israel són fortes i la comunitat jueva viu com qualsevol altre, que no anomenin oficialment el seu centre cultural subterrani una sinagoga".

Així ho afirma Jta.Org, mitja que informa que a Andorra la comunitat jueva, estimada en 73 membres, no ha patit antisemitisme gràcies a la història del país, on no hi ha havia hagut presència jueva fins a la Segona Guerra Mundial.

Una jueva andorrana de 52 anys, declara pel reportatge que es mostra orgullosa de la seva identitat. Durant la Segona Guerra Mundial, entre 2,000 i 3,000 jueus francesos i altres refugiats van passar per Andorra fugint dels nazis. Aquest episodi històric ha estat reconegut en la miniserie de Netflix "Transatlantic".

L'historiador, Joan Janer Rossell, destaca les dificultats dels refugiats durant aquest període. Ell mateix, criat com a catòlic, va descobrir les seves arrels jueves i ha desenvolupat una estreta relació amb la comunitat.