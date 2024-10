770.000 euros per renovar les instal·lacions de l’Auditori Nacional

OrdinoLa ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha presentat aquest dijous al migdia, acompanyada del director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, el projecte de renovació de l'Auditori Nacional. Per tal de garantir que els treballs es duguin a terme en condicions òptimes, el ministeri ha decidit tancar les instal·lacions entre febrer i novembre del 2025. Per a la millora de les condicions en què es troba l'equipament, l'executiu ha previst diverses partides per un total de 770.000 euros.

"L'auditori té trenta anys i feia temps que requeria dur a terme treballs de manteniment integrals. És la nostra responsabilitat garantir que els equipaments culturals disposin de les millors condicions, tant per als usuaris, com per als artistes que en fan ús", ha relatat Bonell.

Aquest tancament suposa la suspensió de la Temporada de l'Auditori de concerts, segons ha anunciat la titular de Cultura, que habitualment se celebra entre gener i maig, per la qual passen grups de primer nivell de la música pop-rock del moment. "Destinarem la partida prevista per a la Temporada a donar suport al sector cultural del país", ha assegurat.

Pel que fa a les intervencions previstes, destaquen la millora de l'eficiència energètica de l'equipament, amb el canvi del sistema de calefacció de gasoil per un nou sistema de climatització que utilitza energia verda (sistema d'aerotèrmia) i la substitució de l'enllumenat actual, interior i exterior, per un de LED i un canvi del sistema de subministrament energètic, per tal de millorar el sistema que presta a l'edifici.

D'una altra banda, es millorarà la seguretat de l'Auditori, tant pel que fa als sistemes d'emergència com a l'ignifugat dels materials (fustes i cortines). "El sistema complia la normativa del moment en què es va construir, però cal actualitzar els sistemes per garantir la màxima seguretat i que segueixi la normativa actual en aquest àmbit", ha relatat Joan-Marc Joval.

També s'ha previst la rehabilitació integral de la tarima, l'actualització dels camerinos, la renovació de la taquilla de venda d'entrades, el canvi de les motoritzacions del teló i de les cortines de les finestres de 'desenfumatge'. Finalment, es duran a terme treballs de fusteria, rehabilitació del paviment d'accés a l'edifici, actualització dels camerinos i treballs integrals de pintura.