El 80% dels catalanoparlants canvien de llengua si els responen en castellà

Andorra la VellaPlataforma per la Llengua ha publicat el seu informe anual sobre la situació del català als carrers, institucions i negocis. Es recull informació sobre tots els territoris on es parla, inclòs el Principat.

Tal com recull RTVA, una de les dades més destacades és el percentatge de catalanoparlants que canvien de llengua quan els contesten en castellà. Fins al 80% ho fan.

També crida l'atenció el rendiment dels aspirants als exàmens de català. Tot i que hi ha una millor qualificació en els nivells inicials, com els A1 i A2, amb una majoria d'aprovats, es produeix una davallada en el rendiment en els nivells superiors. Pel que fa a la prova del C1, el 70% dels alumnes no han estat capaços de superar-la. Una xifra que baixa en el cas del C2, però que continua situant-se en més de la meitat d'aspirants suspesos.