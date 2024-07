Absolt després d'un conflicte d'amenaces de mort a un company de feina

Andorra la VellaUn home tenia una molt mala relació amb un company de feina. Un dia anava caminant per la vorera del carrer de la Sardana d’Andorra la Vella, quan es va creuar aquest company que estava aturat ensenyant unes fotografies en el mòbil a la seva mare. Quan l’acusat va passar al costat de la víctima li va donar un fort cop que li va provocar lesions i una posterior intervenció quirúrgica.

A més del cop, l’agressor li va dir que “pagaria uns sicaris perquè li trenquessin les cames i perquè els matés, així com les manifestacions proferides a la seva mare dient-li que, llogaria uns sicaris perquè li xafin els ous”. Concretament, la mare va manifestar que havia dit “encara que em costi 4000 euros llogaré uns sicaris perquè li xafin els ous”. Després de la suposada agressió, segons la mare, l’agressor se’ls quedava mirant i feia ganyotes (explica que gesticulava i feia sorolls amb la boca com si es tractés d’un mico. )La fiscalia va considerar que s’havia produït un delicte major d’amenaces no condicionals de mort fetes de manera reiterada.

L’acusat, però sempre va mantenir que el cop que va produir la suposada lesió va ser fortuït i que en cap cas va insultar o amenaçar el company o la mare. Com no hi ha cap testimoni que hagi corroborat la versió dels acusadors, s’ha aplicat el principi ‘in dubio pro reo’ i se l’ha absolt.