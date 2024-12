Absoltes sis persones que van ocupar un pis a Riapl

Andorra la VellaEl jutjat de Tremp ha absolt els sis encausats per l’ocupació d’un bloc de pisos a Rialp el setembre passat. El judici es va celebrar dijous passat, dia 28, i al cap de vuit dies s’ha fet pública la sentència, en què el jutge ha decretat que “no existeix retret penal” perquè considera que aquest edifici està “abandonat”.

La denúncia l’havien presentat, com a parts afectades, l’Ajuntament de Rialp, el Bisbat d’Urgell i Consulting Pallars, que alhora van sol·licitar el desallotjament del bloc. Des de la defensa, però, van adduir que consideraven que el bloc està deshabitat des de més de quinze anys i que, de fet, no ha estat habitat perquè els pisos es van quedar a mig fer.

Segons RadioSeu, els encausats van rebre el suport de la plataforma Pirineu Viu i del Sindicat d’Habitatge del Pallars, que consideren que les identificacions policials que es van fer dels suposats autors eren arbitràries i no demostraven que fossin els responsables de l’ocupació. El dia del judici, prop d’un centenar de persones es van concentrar a les portes del jutjat per defensar aquesta i d’altres ocupacions i per reclamar l’absolució dels investigats.

Des de l’Ajuntament de Rialp, en canvi, van justificar la presentació de la denúncia, poc després que tinguessin constància de l’ocupació del bloc, perquè els pisos no estan condicionats per viure-hi. El consistori també va recordar que la planta baixa de l’immoble afectat és propietat de l’Ajuntament. En aquesta zona de l’edifici hi ha la llar d’infants municipal i unes places d’aparcament. També justifiquen la seva actuació perquè, afirmen, l’ocupació generava preocupació entre els veïns tenint en compte que els pisos no disposen de subministraments bàsics com poden ser llum, aigua o gas, i temien que els ocupes optessin per fer connexions il·legals per dotar-se d’aquests serveis.