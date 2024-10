Acaba definitivament el projecte de Grifols a Ordino

Andorra la VellaDesprés que a l'estiu s'anunciés que el centre de Grifols a Ordino no tirava endavant, aquest dijous es van completar els tràmits per donar per tancat el projecte. Així, i davant notari, es va donar per dissolt de manera definitiva el pacte de socis i s'ha formalitzat la compravenda de les participacions que Andorra Recerca i Innovació (ARI) tenia a la societat que es va crear. També s'ha formalitzat la transferència de 200.000 euros que l'ARI havia fet.

A més, l'ús del terreny del prat de la Farga que tenia la societat que havia d'impulsar el projecte ha retornat a l'ARI que ara farà el retorn a l'executiu. Malgrat aquest punt final, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha mostrat el seu cert optimisme pel fet que la farmacèutica catalana hagi decidit quedar-se al país, ja que a l'estiu va demanar l'autorització d'inversió estrangera.

D'aquesta manera, i malgrat que encara no hi ha hagut noves negociacions entre l'executiu i la companyia, la ministra valora que el fet que tingui "un peu" al país fa pensar que en un futur es pugui posar sobre la taula una nova proposta. Així hi ha posat en relleu en el marc de la compareixença, juntament amb la ministra de Salut, al davant de la comissió legislativa d'Economia per informar sobre el projecte.