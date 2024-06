Els accessoris exclusius i de disseny també estan de rebaixes

Encara no fa una setmana que Andorra ha iniciat les rebaixes de primavera-estiu que van més enllà dels articles de moda i calçat. Els accessoris tèxtils també entren dins la campanya de descomptes i les botigues especialitzades en aquests tipus d'articles i que disposen de marques exclusives ofereixen peces prèmium a preus irresistibles que, alhora, aporten al teu look un plus de personalitat i elegància.

Dins la llista de marques exclusives que Pyrénées Andorra disposa en accessoris s’hi troba Longchamp. La firma francesa es caracteritza per les seves peces inconfusibles i contemporànies que resisteixen el pas del temps. I aquest estiu, Longchamp es presenta amb la versió mini de la seva peça més icònica com és Le Pliage.

Una altra de les firmes exclusives del centre comercial que trepitja amb força és Allwelove que s’ha donat a conèixer per les seves bosses de mà ‘eco’. De fet, les seves creadores defineixen la marca com a una empresa de bosses de mà, maletes i necessers fets amb materials lleugers, ‘eco-friendly’ i d’alta qualitat. Qualitats que juntament amb els seus dissenys han captat l’atenció de moltes celebritats.

Completa la llista la firma Guanabana que és coneguda pels seus dissenys únics, artesanals, colorits i atemporals, inspirats en la cultura colombiana i peruana. Les seves bosses de mà i accessoris són peces úniques, fetes a mà, que aporten un toc d'originalitat a qualsevol look.

Les tres firmes especialitzades en bosses de mà estan exposades a la planta baixa de Pyrénées Andorra oferint descomptes interessants. I és que les rebaixes són un òptim moment per fer una inversió en articles prèmium.