Acusen peruans ja assentats de cobrar compatriotes per venir

Andorra la VellaEl president de l'associació de peruans a Andorra, Lorenzo Castillo, ha denunciat nous casos d'abusos a treballadors que busquen venir al Principat a treballar. Tal com ha declarat a RTVA, s'estan produint estafes que demanen mil euros per uns falsos tràmits que setien necessaris per arribar a l'Alt Urgell.

Crida l'atenció que a més Castillo apunta a altres compatriotes peruans com als responsables de les estafes. Assegura que molts casos són de treballadors ja assentats a l'Alt Urgell i amb treball a Andorra.

Aquesta mena de situacions han afectat el col·lectiu fins a tres anys, segons explica el president de l'associació. Remarca la importància de les inspeccions de treball per acabar amb aquesta mena d'injustícies.