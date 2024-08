Adjudicades les obres de millora de quatre refugis no guardats del país

Andorra la VellaEl manteniment gradual i continu dels refugis no guardats del país és quelcom fonamental per poder oferir el millor confort i punt de seguretat al senderistes que els visiten. És per això que el Govern ha adjudicat els treballs de manteniment i millora de diversos refugis de muntanya no guardats, corresponents a la campanya del 2024, a l’empresa T.P. La Coma per un import de 95.935,75 euros.

Concretament, aquest any s’intervindran el refugi d’Ensagents, el refugi de les Agols, el refugi de Prat Primer i el refugi de la Cabana de la Vall del Riu. S’hi realitzaran treballs de pintura, de refecció de teulades, d’instal·lació d’estufes i millora del sistema d’evacuació de fums, reparació de portes i finestres, de forma general. L’objectiu és mantenir els edificis que es troben en un medi hostil per les condicions meteorològiques adverses que han de suportar.

Aquestes tasques es complementen amb la neteja i el manteniment bàsic dels refugis de muntanya que el Departament de Medi Ambient du a terme cada estiu amb la contractació de personal eventual.