Adverteixen d'una estafa amb la marca de begudes coca-cola

Andorra la VellaLa policia ha fet una publicació en les seves xarxes per advertir els usuaris sobre una estafa amb una gran oferta per comprar 24 coca-coles. Es tracta d'un fals anunci que ofereix aquestes llaunes i una nevera de la marca per un total d'1,99 euros.

Des del cos recorden que és una estratègia per a obtenir les nostres dades personals i les de la targeta bancària. Recomanen sospitar sempre d'ofertes amb preus excessivament baixos o productes gratuïts que s'ofereixen a través de canals no oficials.