Un advocat andorrà va rebre mig milió d'euros a BPA del principal blanquejador veneçolà

Andorra la Vella“En España la Fiscalía pidió cárcel a 14 personas y decomiso de lujosos inmuebles, en la investigación sobre los sobornos por USD 105.627.600 a funcionarios venezolanos que pagó la empresa asturiana Duro Felguera para obtener un lucrativo contrato para la construcción en Venezuela de la planta eléctrica Termocentro, en 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez. Nada más para Nervis Villalobos Cárdenas, exviceministro venezolano quien “controlaba y distribuía los fondos entre los funcionarios y políticos corruptos”, los fiscales pidieron poco menos de 9 años de prisión”.

Aquesta causa contra l'exministre d'Energia veneçolà Nervis Villalobos feta pública aquest estiu és només una de les desenes que té pendents. Andorra, Estats Units, Espanya, Suïssa, Veneçuela, Liechtenstein... La llista de països amb causes judicials pendents contra Villalobos és molt àmplia. Ja va estar empresonat i no pot ser jutjat a tot arreu perquè hi ha massa països on ha blanquejat. És un dels grans noms del blanqueig del segle XXI.

Nervis Vialllobos Cárdenas. Es tracta d'un dels blanquejadors i subornadors més importants de principis d'aquest segle a escala mundial. Com a jerarca 'chavista' era l'encarregat de subornar els directius de Petroleos de Veneçuela. Els milers de milions espoliats són incomptables, segons s'ha recollit en diferents informes.

Nervis Villalobos era un dels clients d'un advocat andorrà. Quan la Batllia va bloquejar 200 milions d'euros de la trama de blanqueig i suborns dels veneçolans dins de BPA el grup criminal va contractar l'exprimer ministre francès Dominique de Villepin. Els Cierco a Baltasar Garzón. L'objectiu, segons les gravacions, era 'pressionar' als magistrats espanyols i francesos d'Andorra perquè alliberessin els diners.

A banda, l'advocat del Principat, segons les converses gravades, portava casos a Andorra dels veneçolans que ara estan perseguits o empresonats per blanqueig. Quan els magistrats van decidir alliberar els 200 milions, element decisiu segons va explicar el Tresor dels Estats Units per intervenir BPA, ja que va fer desconfiar de la Justícia andorrana, es va recompensar els advocats implicats.

Les voltes del destí van fer que precisament aconseguir el desbloqueig acabaria provocant la intervenció de BPA i llavors es van descobrir les quantitats desorbitades que havien rebut dels veneçolans, pagades amb els 200 milions alliberats que provenien de l'espoli de la petroliera.

Aquest és un extracte de l'informe de PricewaterhouseCoopers sobre els comptes dels advocats on van rebre quantitats milionàries que no van poder ser justificades. Això va provocar que fossin declarats no aptes, bloqueig de fons i la Batllia els hi obrís diligències per blanqueig. Destaca el mig milió pagat per Villalobos a un dels lletrats com a "donació per amistat" i, per tant, el lletrat no podia presentar minuta.

“En relación a la operativa desarrollada, el total de fondos entrantes en las 5 cuentas analizadas sin contabilizar los movimientos entre las diferentes cuentas del Grupo] ascienden a un total de 2.864.204 EUR y 7.066,50 USD, y los salientes a un total de 1.549.966,72 EUR. Se destaca un traspaso de 500k€ recibido en la cuenta (*0315) de la sociedad A. controlada por NVC (Nervis Vialllobos Cárdenas). El cliente recibe dicho traspaso que justifica como concepto de donación (Adjunta un documento en el que expone que se trata de una donación por la amistad que les une por lo que no puede presentar minuta). No obstante, no se encuentra la razonabilidad de tal ingreso, que se considera desproporcionado. Asimismo, en la cuenta (*8907) se reciben 2 traspasos de W. S.A y V. (235.664 y 210.077 respectivamente) relativos a facturas dirigidas a DSC (Diego Salazar, cosí del ministre de Petroli i Energia i cap de la trama de blanqueig , empresonat a Veneçuela des del 2017) y LRC (Luis Rodriguez Cabello, cosí de Salazar i ‘comptable’ del grup criminal) y a NVC (Nervis Villalobos), todos ellos relacionados con la trama de corrupción PDVSA.

También recibe en la cuenta (*XXXX) traspasos de otros clientes de los que no se dispone de documentación justificativa:

– G. (Representada por JLZ)

– T. (Representada por JAO)

– AFG

NV, JZ, DSC y JAO pertenecen a la lista de personas facilitadas por las autoridades andorranas competentes por estar relacionados con causas vinculadas a blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Asimismo, cabe mencionar que se realizan operaciones mediante operativa no trazable (G00X/00X y G00Y/00Y), de los cuales se desconoce la contrapartida, y se emiten transferencias nacionales con destino desconocido.

– En base a todo lo anterior, se concluye a los clientes como no aptos”.

L'advocat va presentar un recurs al Tribunal Superior contra la decisió de l'AREB de considerar no aptes els diners i bloquejar-los. Incidia en el fet que "s'ha produït una infracció de les normes o de les garanties processals i els drets constitucionals, ja que els agents són advocats i el fet que l'AREB hagi procedit a una anàlisi de la totalitat dels seus comptes bancaris vulnera el dret al respecte de la confidencialitat professional i, per extensió, a la seva vida privada i familiar, tant pel que fa als propis recurrents com als clients per als quals presten el seu servei".

Al mateix temps assenyala que "existeix un error en la valoració de la prova, ja que no hi ha en aquest cas un risc en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (PBCFT), atès que no es pot identificar els advocats amb els clients que representen. A més, els diners rebuts pels agents van estar alliberats pels tribunals, de manera que estaven dins del tràfic mercantil, financer i jurídic sense cap restricció".

Tant la primera instància com el Tribunal Superior consideren acurades les decisions de l'AREB per no desbloquejar aquests diners per les sospites del seu origen i desestima la petició dels lletrats.