Els advocats demanen participar en les quotes d’immigració que es fixin per a professions liberals

Andorra la VellaLa degana del Col·legi d'Advocats, Sònia Baixench, assegura que els grans perjudicats de l'acord d'associació, en el cas que s'acabi implementant, seran les professions liberals, tal com recull RTVA. Baixench lamenta que tres anys de converses no han servit per aconseguir les peticions que reclamaven com augmentar el sou dels advocats del torn d'ofici i limitar el temps de la presó provisional. Respecte de l'acord, apunta que l'obertura de la prestació de serveis, l'obertura de les fronteres i la llibertat d'establiments els hi juga en contra. Tanmateix, demanen que volen participar en les quotes d'immigració que es fixin per obrir places per a professions liberals i que es faci més control de l'intrusisme.